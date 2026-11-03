JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einer Prognosesenkung des Autobauers für das Kerngeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW nehme eine gründliche Überprüfung der Produktionsstandorte, der Technologieplattform und der Verwaltung vor, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, kommentierte Jose Asumendi am Dienstag die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als einen Lichtblick./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 56,60EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte