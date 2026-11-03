JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einer Prognosesenkung des Autobauers für das Kerngeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW nehme eine gründliche Überprüfung der Produktionsstandorte, der Technologieplattform und der Verwaltung vor, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, kommentierte Jose Asumendi am Dienstag die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als einen Lichtblick./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 56,60EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00 € , was eine Steigerung von +45,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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