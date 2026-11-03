JPMORGAN stuft Ferrari auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung des Luxussportwagenbauers von 380 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anschließende Analystenkonferenz habe die klare Botschaft vermittelt, dass die Italiener vor dem Übergangsjahr 2027 nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch das Gewinnziel erhöht hätten, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag. Er schraubte seine Erwartungen für 2026 und 2027 moderat nach oben./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 373,2EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 420

Kursziel alt: 380

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 420,00 $ , was eine Steigerung von +13,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer