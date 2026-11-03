JPMORGAN stuft Ferrari auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ferrari nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung des Luxussportwagenbauers von 380 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anschließende Analystenkonferenz habe die klare Botschaft vermittelt, dass die Italiener vor dem Übergangsjahr 2027 nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch das Gewinnziel erhöht hätten, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag. Er schraubte seine Erwartungen für 2026 und 2027 moderat nach oben./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 20:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 373,2EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 420
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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