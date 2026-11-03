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    JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bleibt bei BMW auf Overweight mit 82 Euro
    • BMW prüft Werke, Technologie und Verwaltung umfassend
    • Der freie Mittelzufluss bleibt ein Lichtblick
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro
    Foto: Joseph Creamer - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einer Prognosesenkung des Autobauers für das Kerngeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW nehme eine gründliche Überprüfung der Produktionsstandorte, der Technologieplattform und der Verwaltung vor, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, kommentierte Jose Asumendi am Dienstag die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als einen Lichtblick./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 56,60 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 31,76 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +2,47 %/+44,88 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 82 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00, was eine Steigerung von +45,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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