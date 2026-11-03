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    Hunan wirbt in Deutschland und der Schweiz für Investitionsmöglichkeiten

    Xinhua Silk Road

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    Xinhua Silk Road - Hunan wirbt in Deutschland und der Schweiz für Investitionsmöglichkeiten
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    PEKING,/PRNewswire/ -- Die Konferenz zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Hunan und Europa 2026 fand vom 27. Oktober bis zum 1. November in Deutschland und der Schweiz statt und diente dazu, europäischen Investoren das Investitionsklima und die Geschäftsmöglichkeiten in der Provinz Hunan näherzubringen.

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    Als wichtige Plattform für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Hunans mit Europa findet die Konferenz seit ihrer Einführung im Jahr 2023 jährlich statt; bislang wurden drei Auflagen durchgeführt.

    Die Konferenz stellt eine wichtige Initiative im Rahmen der Bemühungen Hunans dar, sich zu einem führenden Binnenknotenpunkt für Reformen und Öffnung zu entwickeln und die praktische Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit mit europäischen Ländern zu vertiefen.

    In Deutschland lag der Schwerpunkt der Veranstaltung auf Chancen in den Bereichen fortschrittliche Fertigung und Automobilindustrie.

    Liu Suyue, Deputy Director des Handelsministeriums der Provinz Hunan, erklärte in ihrer Grundsatzrede, dass über 37 namhafte deutsche Unternehmen, darunter BOSCH, Volkswagen, Schaeffler und BASF, sich in der Provinz niedergelassen und ihre Geschäftstätigkeit dort ausgebaut haben. Während der Laufzeit des 14. Fünfjahresplans Chinas (2021–2025) stiegen die Umsätze der deutsch finanzierten Unternehmen in Hunan um 117 Prozent.

    Die Delegation aus Hunan nahm zudem am 10. Deutsch-Chinesischen Automobilkongress teil, der zeitgleich mit der Eröffnung des Treffens zur wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen Hunan und Deutschland stattfand. Als wichtige Plattform für den Dialog zwischen der chinesischen und der deutschen Automobilindustrie bot der Kongress der Provinz Hunan eine wertvolle Gelegenheit, ihren Automobilsektor mit internationalen Lieferketten zu vernetzen.

    Im Jahr 2025 produzierte Hunan 1,626 Millionen Fahrzeuge und entwickelte sich damit zu einem bedeutenden Produktionsstandort für Automobilhersteller wie BYD, Geely, GAC Aion und Volkswagen. In der Provinz befinden sich fünf fortschrittliche Fertigungscluster auf nationaler Ebene. Fünf in Hunan ansässige Unternehmen zählen zu den 50 weltweit führenden Baumaschinenherstellern.

    In der Schweiz startete eine Geschäftsvermittlungsveranstaltung zwischen Hunan und der Schweiz zu den Themen Biomedizin und künstliche Intelligenz, deren Schwerpunkt auf den Lebenswissenschaften, dem Gesundheitswesen und intelligenten Technologien lag.

    Liu stellte die Vorteile Hunans als attraktiven Investitionsstandort als „5C" vor, nämlich Kosten, Kundenstamm, Cluster, Hochschulen und Komfort.

    Liu erklärte, Hunan sei bestrebt, europäischen Unternehmen robuste industrielle Lieferketten, offene Plattformen für Investitionen und Entwicklung sowie effiziente und aufmerksame Dienstleistungen zu bieten. Die Provinz hofft, zur ersten Anlaufstelle für europäische Unternehmen zu werden, die den chinesischen Markt erschließen möchten.

    Mit Blick auf die Zukunft wird Hunan die Kanäle für die Zusammenarbeit mit Europa weiter ausbauen und die Umsetzung der derzeit diskutierten Projekte beschleunigen, um die Marke „Invest in Hunan" auf den europäischen Märkten weiter zu stärken.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352791.html

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