Amgen wird erneut etwas optimistischer

Im dritten Quartal legte der Erlös des im Dow Jones notierten Unternehmens um acht Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar zu. 17 Amgen-Medikamente verzeichneten dabei zweistellige Wachstumsraten. Besonders deutlich legten der Cholesterinsenker Repatha und das Osteoporose-Medikament Evenity zu. Der Umsatz mit Repatha zog um 37 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar an. Evenity ist nach einem Umsatzplus von 39 Prozent auf 751 Millionen Dollar das zweitwichtigste Medikament.

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Das US-Biotechnologieunternehmen Amgen hat nach einem starken dritten Quartal mit hohen Wachstumsraten bei seinen Kassenschlagern abermals die Prognose erhöht. Beim Umsatz wird jetzt ein Anstieg auf 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar (bis zu 35,5 Mrd Euro) erwartet. Dies teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Damit wurde die Latte für den Erlös erneut leicht angehoben. In der Mitte der Spanne wäre dies ein Anstieg von rund sieben Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der operative Gewinn kletterte um fast die Hälfte auf 3,7 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen etwas besser als von Experten erwartet aus. Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Die erhöhten Prognosen liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktie gab nachbörslich um knapp zwei Prozent auf 453 Dollar nach. Das Papier befindet sich allerdings im bisherigen Jahresverlauf auf einem Höhenflug. Die Amgen-Anteile verteuerten sich von Ende 2025 bis zum Handelsende am Dienstag um etwas mehr als 40 Prozent und sind damit in diesem Zeitraum einer der stärksten Dow-Titel.

Ende vergangener Woche hatte die bereits seit 1983 an der Börse gelistete Aktie mit 475 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. Der Börsenwert lag zuletzt bei rund 250 Milliarden Dollar. Amgen war eines der ersten Biotechnologieunternehmen an der Börse. Der um einige Aktiensplits bereinigte Emissionspreis hatte bei rund 34 Cent gelegen./zb/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 453,8 auf Nasdaq (03. November 2026, 23:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Amgen zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,080. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6600 %.



