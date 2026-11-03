JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn (EPS) des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari am Dienstag. Dazu komme die angehobene Jahresprognose für beide Kennziffern./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 30,00USD auf NYSE (03. November 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

