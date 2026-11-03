JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16,12EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 114

Kursziel alt: 114

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

