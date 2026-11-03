JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen belassen. Bei einer Analystenveranstaltung habe der Textilkonzern mehr Einblick in die anhaltenden internen Veränderungen seit der Amtsübernahme von Konzernchef Daniel Erver Anfang 2024 gegeben, schrieb Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie verwies auf Fortschritte bei den Margen. Die Umsatzentwicklung dürfte indes auch das Management weiterhin für enttäuschend halten./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16,12EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: SEK
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