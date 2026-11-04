Produkte, die Freude bereiten, stehen im Mittelpunkt der 140. Canton Fair

GUANGZHOU, China, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Da der emotionale Wert zu einem wichtigen Konsumtreiber wird, sind die Verbraucher zunehmend bereit, für Vergnügen, Gesellschaft und Seelenfrieden zu bezahlen und bieten damit eine alltägliche Interpretation dessen, was ein "Besseres Leben" wirklich bedeutet. Dieser Trend war während der gesamten dritten Phase der 140. Canton Fair zu beobachten.

Kleine Produkte, große Gefühle

Im Bereich Bürobedarf erfreuen sich neben den traditionellen Geschäftsartikeln auch farbenfrohe Produkte großer Beliebtheit. Von Kugelschreibern wird erwartet, dass sie optisch ansprechend sind, während Hefter sowohl niedlich als auch funktional gestaltet sein sollen. Produkte, die einen kurzen Glücksmoment bieten, gewinnen an Popularität.

3D-Sticker haben sich bei Tagebuchschreibern zu einem Favoriten entwickelt. Diese Aufkleber dienen gleichzeitig als Puzzles, da kein Klebstoff benötigt wird und die Benutzer sie zum Vergnügen zusammensetzen können, wodurch Dekorationen in interaktives Spielzeug verwandelt werden.

In der Spielzeugabteilung sind Taschenanhänger in verschiedenen Designs allgegenwärtig. Tierförmige Sofakissen in entspannten, liegenden Posen bieten derweil eine wohltuende Berührung. Gefüllt mit umweltfreundlichen, beschwerten Glasperlen, vermitteln sie ein sanftes Umarmungsgefühl und bieten so Komfort und Entspannung.

Emotionaler Komfort über alle Kategorien hinweg

Emotionales Wohlbefinden war gleichermaßen bei Produkten für Kinder und Haustiere erkennbar.

Ein entenförmiges Spielzeug für Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 bis 36 Monaten stieß bei ausländischen Käufern auf Interesse. Das Spielzeug simuliert die Bewegungen einer echten Ente durch Kopfdrehen und Watscheln sowie durch Licht-, Geräusch- und Sprachansagen und unterstützt so das Krabbeln, das frühe Lernen und das emotionale Wohlbefinden. Pädagogische und beruhigende Schlafenszeitmodi bieten Musik, Geschichten, Kinderreime und zweisprachige Inhalte, die die Entwicklung fördern und ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln.

In der Abteilung für Heimtierprodukte und -futter wurde derweil gezeigt, dass sich emotionale Bedürfnisse auch auf tierische Begleiter erstrecken. Von kreativ gestalteten Klettergerüsten für Katzen bis hin zu interaktiven automatischen Spielzeugen präsentierten die Aussteller Produkte, die darauf abzielen, den Alltag von Haustieren zu bereichern und die Bindung zwischen Haustieren und ihren Besitzern zu stärken.

Da die Verbraucher zunehmend Produkte suchen, die sowohl emotionale als auch praktische Vorteile bieten, bietet Phase 3 der 140. Canton Fair einen Einblick in sich wandelnde Lebensstile und Erwartungen. Die Botschaft hinter „Better Life" ist klar: Besseres Leben definiert sich nicht mehr allein durch Nutzen, sondern durch Produkte, die Komfort, Verbundenheit und Freude bringen.

Für einen reibungslosen Messebesuch klicken Sie bitte hier, um sich vorab zu registrieren:

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