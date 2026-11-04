Ausländische Journalisten erkunden die innovationsgetriebene Entwicklung von Yuhang

PEKING, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Journalisten südkoreanischer, türkischer, US-amerikanischer und kubanischer Medien besuchten vom 26. bis 28. Oktober mehrere Hightech-Unternehmen und moderne landwirtschaftliche Demonstrationsparks im Bezirk Yuhang in Hangzhou.

Durch Besichtigungen vor Ort und praktische Erfahrungen gewannen sie aus erster Hand Einblicke in die Fortschritte von Yuhang bei der Integration von technologischer und industrieller Innovation.

Sie begannen ihre Tour am 26. Oktober bei Scantech, einem führenden Anbieter umfassender 3D-Lösungen, wo sie Technologien zur visuellen 3D-Digitalisierung erkundeten und selbst erprobten.

Nachdem sie einen 3D-Scanner ausprobiert hatte, erklärte Isaura Diez, Journalistin bei der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina, dies sei ihr erster Umgang mit einem solchen Scanner gewesen und sie sei sowohl von dem Gerät als auch von der dahinterstehenden Technologie tief beeindruckt. Besonders beeindruckt habe sie die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem im medizinischen und industriellen Bereich, fügte sie hinzu.

Am 27. Oktober besuchte die Gruppe RoboCT Technology, ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Anwendung von Exoskelett-Robotik widmet, um mehr über die Forschung, Entwicklung und praktischen Anwendungen von Exoskelett-Robotern zu erfahren.

Bei RoboCT erfuhren sie, wie Exoskelette Patienten mit Funktionsbeeinträchtigungen der unteren Extremitäten aufgrund von Rückenmarksverletzungen und Schlaganfällen dabei helfen, wieder zu stehen und zu gehen, und sahen sich die Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie an, die eine gedankengesteuerte Rehabilitation ermöglicht.

Nachdem er das Exoskelett „GoGo-H Pro" anprobiert hatte, lobte ein Reporter der türkischen Zeitung „Aydinlik" das Gerät für sein unglaublich geringes Gewicht. „Es fühlte sich an wie ein Teil meines eigenen Körpers", sagte er und fügte hinzu, dass es ihn besonders beeindruckt habe, aus erster Hand zu erleben, wie Chinas fortschrittliche Technologien eingesetzt werden, um das Leben der Menschen zu verbessern.

Bei Xynova, einem führenden Anbieter von Schlüsselkomponenten im Bereich der humanoiden Robotik, probierte Dan Sandoval, ein Vertragsfotograf der Associated Press, die geschickte Hand „Flex 2" mit hoher Bewegungsfreiheit (High-DoF) aus. Er erklärte, das Produkt könne alle Bewegungen ausführen, zu denen eine menschliche Hand fähig sei, und er hoffe, dass es in Zukunft in einem immer breiteren Spektrum von Anwendungsszenarien zum Einsatz komme.

Anschließend besuchten die Journalisten den umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Demonstrationspark Qianxi in der Stadt Jingshan. Dort erfuhren sie, wie digitale Reissämlingzucht und KI-gestützte Managementsysteme im gesamten Reisproduktionsprozess zum Einsatz kommen.

Als neues städtisches Zentrum von Hangzhou treibt Yuhang die technologische und industrielle Integration voran und sorgt für Impulse in den Bereichen digitale Wirtschaft, Spitzentechnologien, Stadt-Land-Entwicklung und Wiederbelebung des ländlichen Raums.

Original Link: https://en.imsilkroad.com/p/352790.html

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