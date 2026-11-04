exida stellt exSILentia CRA vor, um die Einhaltung der Vorschriften zu optimieren und Geschäftsrisiken im Zusammenhang mit dem EU-Cyber-Resilience-Act zu minimieren

SELLERSVILLE, Pa., 4. November 2026 /PRNewswire/ -- exida, ein globaler Pionier im Bereich der Cybersicherheit für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) und die weltweit erste akkreditierte IACS-Zertifizierungsstelle, gab heute die Veröffentlichung von exSILentia CRA bekannt. Dieses neue Softwaretool ist direkt in die branchenführende exSILentia-Plattform integriert und darauf ausgelegt, die Bewertung zu optimieren, die Zeit bis zur Konformität zu verkürzen und regulatorische Risiken durch einen optimierten Arbeitsablauf zur Bedrohungs- und Risikobewertung zu minimieren – insbesondere für Hersteller, die die Konformität mit dem Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union anstreben.

Die weltweit erste akkreditierte Zertifizierungsstelle für Cybersicherheit im Bereich industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) bringt ein strukturiertes, vorlagengestütztes Engineering-Tool auf den Markt, das darauf ausgelegt ist, Produktrisikobewertungen und technische Dokumentationen im Vorfeld der CRA-Frist im Dezember 2027 zu optimieren.

Angesichts der für Dezember 2027 festgelegten Frist für die Umsetzung bemühen sich Hersteller vernetzter Geräte derzeit intensiv darum, Dutzende bis Tausende bestehender und neuer Produkte zu bewerten. Wird die Konformität nicht vor dem Inverkehrbringen der Produkte auf dem EU-Markt erreicht, besteht ein reales Risiko schwerwiegender geschäftlicher Folgen, darunter eingeschränkter Marktzugang, behördliche Sanktionen und Reputationsschäden.

Bewältigung des CRA-Arbeitsaufwands

Gemäß dem CRA müssen Hersteller einen strengen, auf Produktebene angesiedelten Arbeitsablauf durchführen, um die Konformität nachzuweisen. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die Bedrohungsanalyse und Risikobewertung – TARA (Produkt-Cybersicherheits-Risikobewertung).

Die Cybersicherheits-Risikobewertung legt fest, welche Anforderungen aus der ausgewählten harmonisierten Norm oder aus Anhang I (wesentliche Cyber-Anforderungen) für ein bestimmtes Produkt gelten, wie diese Anforderungen umgesetzt werden und warum die gewählten Maßnahmen die identifizierten Risiken auf der Grundlage des Verwendungszwecks und der Betriebsumgebung ausreichend berücksichtigt haben. Jedes betroffene Produkt muss dieser Risikobewertung unterzogen werden, unabhängig von seiner Kategorie. Was für ein einzelnes Produkt bereits ein mühsamer Prozess ist, bedeutet für Unternehmen mit umfangreichen Produktportfolios einen erheblichen manuellen Aufwand, sofern nicht die richtigen Werkzeuge und Arbeitsabläufe vorhanden sind.