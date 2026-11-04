BEACON AUF DER COSMOPACK ASIA 2026

HONGKONG, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume kehrt mit BEACON zur Cosmopack Asia am Stand 3-C01 zurück – einem immersiven Beauty-Navigationserlebnis, das Marken dabei helfen soll, Marktchancen zu erkennen und diese über unser vernetztes globales Ökosystem umzusetzen.

Den nächsten Schritt in der Schönheitswelt meistern

In einer sich rasant verändernden Branche ist es nur der Anfang zu wissen, was als Nächstes kommt. Auf der BEACON erfahren die Besucher, wie Meiyume Intelligenz, Rezepturentwicklung, Verpackung und schlüsselfertige Fertigung miteinander verbindet, um Produkte vom Signal bis zur Marktreife zu begleiten.

Erkenntnisse

Beginnen wir mit den Signalen, die das Folgende prägen. Entdecken Sie Meiyumes firmeneigene KI-gestützte Beauty Intelligence Platform, die Marken dabei hilft, aufkommende Verbraucherverhaltensweisen vorherzusagen und Marktveränderungen zu erkennen, bevor sie zum Mainstream werden.

Innovation

Entdecken Sie einzigartige Produktkonzepte und neuartige Formate, die entwickelt wurden, um in einem überfüllten und wettbewerbsintensiven Schönheitsmarkt eine sinnvolle Differenzierung zu erreichen.

Nachhaltigkeit

Erfahren Sie, wie Nachhaltigkeit über bloße Ambitionen hinausgehen und durch neue Materialien und intelligentere Verpackungsansätze in das Produkt selbst integriert werden kann.

Verpackung

Entdecken Sie die neuesten Verpackungsinnovationen von Meiyume für Primär-, Sekundär-, Werbegeschenke- und POS-Materialien, die zeigen, wie durchdachtes Design, Funktionalität und Kreativität das Produkterlebnis verbessern können.

Schlüsselfertige Fertigung & Produktion [ODM / OEM]

Von Hautpflegeprodukten, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind, und hautverfeinernder Selbstbräunung bis hin zu multifunktionalen Düften und Beauty-Formaten der nächsten Generation – entdecken Sie, wie Ideen durch Meiyumes integrierte Kompetenzen in verschiedenen Beauty-Kategorien von der ersten Gelegenheit zum fertigen Produkt gelangen.

Ein vernetztes globales Ökosystem

Meiyumes globales Netzwerk vereint auf allen Ebenen Expertise und Kompetenzen aus verschiedenen Regionen und hilft Marken dabei, Komplexität zu bewältigen und die richtigen Lösungen für ihren Markt und ihre Ziele zu finden.

Exklusive Partnerschaft zwischen Meiyume und Cosmoprof Asia

Besucher haben außerdem die Möglichkeit, ein exklusives Haar- und Körperspray zu erhalten, das von gourmandigen Düften inspiriert ist, die die Stimmung heben und mit Provitamin B5 angereichert sind. Es wird in einer nachhaltigen, tragbaren Taschenanhängerverpackung präsentiert.

Hören Sie, was unsere Experten sagen.

Abseits des Messestandes werden Experten von Meiyume auf der Bühne ihre Sichtweisen auf zwei Kräfte darlegen, die die Zukunft der Schönheitsbranche prägen werden – die regulatorische Entwicklung und die Nachhaltigkeit.

BIFA-Symposium | 10. November, 16:40–17:15 Uhr

Jan Porter, Meiyume, Leiterin der Abteilung für Unternehmensnachhaltigkeit

Überblick über die globale Compliance im Jahr 2026: Regulatorische Herausforderungen, Chancen und Strategien für Kosmetika und Inhaltsstoffe

Cosmotalks | 12. November, 12:15–13:15

Fran Zhang, Meiyume, CMO

Nachhaltig schön sein: Der Wert von ESG-Performance und Lieferkettentransparenz

Besuchen Sie Meiyume am Stand 3-C01 und entdecken Sie, wohin Ihre nächste Beauty-Chance Ihre Marke führen kann.

https://meiyume.com/

MEIYUME (HONG KONG) LIMITED

2. Etage, HK Spinners Industriegebäude, Phasen I & II, 800 Cheungsshawan Road, Kowloon, Hongkong

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