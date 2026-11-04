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    /K O R R E K T U R - Compal Electronics, Inc./

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    In der Pressemitteilung „Verda und Compal bauen ihre weltweite Zusammenarbeit im Bereich der KI-Infrastruktur auf der GTC Berlin 2026 aus", die am 22. Oktober 2026 von Compal Electronics, Inc. über PR Newswire veröffentlicht wurde, wurden uns vom Unternehmen Änderungen mitgeteilt. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung mit zusätzlichen Details am Ende:

    Verda und Compal bauen ihre weltweite Zusammenarbeit im Bereich der KI-Infrastruktur auf der GTC Berlin 2026 aus

    Die wachsende Produktionspräsenz von Compal und die auf NVIDIA HGX B300 basierende Infrastruktur unterstützen den Ausbau der KI-Cloud-Lösungen von Verda auf den globalen Märkten

    BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Verda und Compal Electronics (Compal; TWSE: 2324) bauen ihre Zusammenarbeit aus, um den rasanten Ausbau der KI-Infrastruktur von Verda zu unterstützen. Dabei verbinden sie das KI-Cloud-Know-how von Verda mit den wachsenden globalen Fertigungskapazitäten und der fortschrittlichen KI-Server-Technologie von Compal. Die Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit auf der GTC Berlin 2026 in den Vordergrund stellen, da die Nachfrage nach KI-Rechenleistung in Europa und auf den globalen Märkten weiter zunimmt.

    Verda and Compal showcase their expanded global AI infrastructure collaboration at GTC Berlin 2026, highlighting the SGX30-2 server powered by NVIDIA HGX B300 systems.

    Da Verda seine KI-Cloud-Kapazitäten ausbaut, wird die Fähigkeit, Infrastruktur schnell und effizient regionenübergreifend bereitzustellen, immer wichtiger. Compal investiert weiterhin in den Ausbau seiner Produktionspräsenz, einschließlich zusätzlicher Kapazitäten in Daxi (Taiwan) und den Vereinigten Staaten, und stärkt damit seine Fähigkeit, Kunden näher an den Standorten zu unterstützen, an denen KI-Infrastruktur bereitgestellt wird.

    Diese globale Präsenz bietet einen wichtigen Vorteil für die Expansionsstrategie von Verda. Bereitstellungen in den USA können durch die lokale Fertigung in den Vereinigten Staaten unterstützt werden, während die erweiterten Kapazitäten von Compal in Daxi das Wachstum von Verda in der EMEA-Region und in Asien fördern und so dazu beitragen, die Flexibilität bei der Bereitstellung, die Versorgungssicherheit und die Geschwindigkeit zu verbessern, während Verda seine KI-Infrastruktur weltweit ausbaut.

    Gemeinsam skalieren: Vom Advanced Computing zur globalen Bereitstellung

    Die Zusammenarbeit zwischen Verda und Compal vereint komplementäre Stärken über den gesamten Lebenszyklus der KI-Infrastruktur hinweg. Verda bringt Fachwissen in den Bereichen GPU-Cloud-Infrastruktur, Bereitstellung und Betrieb ein und wandelt fortschrittliche Rechenkapazitäten in skalierbare KI-Cloud-Dienste um. Compal stellt die technischen Kompetenzen, die Fertigungskapazitäten und die globale Produktionspräsenz bereit, die erforderlich sind, um die neuesten Technologien für beschleunigtes Rechnen in eine einsatzbereite Infrastruktur umzusetzen.

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