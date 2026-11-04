MEIYUME setzt mit BEACON ein Highlight auf der Cosmopack Asia 2026
Wie werden Beauty-Trends zu marktreifen Produkten? Meiyume zeigt mit BEACON auf der Cosmopack Asia 2026, wie KI, Rezepturentwicklung und nachhaltige Verpackungen zusammenspielen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Meiyume präsentiert BEACON auf der Cosmopack Asia 2026 am Stand 3-C01 als interaktives Erlebnis zur Beauty-Navigation und Markterschließung.
- BEACON verbindet eine KI-gestützte Beauty-Intelligence-Plattform mit Rezepturentwicklung, Verpackung und schlüsselfertiger Fertigung – vom Markttrend bis zum fertigen Produkt.
- Die Plattform soll Marken helfen, neue Verbraucherverhaltensweisen und Marktveränderungen frühzeitig zu erkennen.
- Im Mittelpunkt stehen Produktinnovation, nachhaltige Materialien und Verpackungslösungen sowie Meiyumes Kompetenzen in ODM/OEM-Produktion und verschiedenen Beauty-Kategorien.
- Meiyumes globales Netzwerk bündelt regionale Expertise, um Marken bei komplexen Anforderungen und der Auswahl passender Lösungen zu unterstützen.
- Meiyume-Experten sprechen auf dem BIFA-Symposium am 10. November über Kosmetikregulierung und beim Cosmotalks-Panel am 12. November über ESG und Transparenz in Lieferketten; außerdem gibt es ein exklusives Haar- und Körperspray als Messegeschenk.
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