Integrated Storage Empowering Edge AI | Longsys präsentiert sich auf der electronica 2026

MÜNCHEN, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die electronica 2026 findet vom 10. bis 13. November in München statt. Da sich die KI zunehmend von der Cloud hin zu Edge-Geräten verlagert, wird Longsys (301308. SZ/09976.HK) neue Produkte und Speicherlösungen für Edge-KI unter dem Motto Integrated Storage Empowering Edge AI vorstellen.

Edge-KI stellt neue Anforderungen an die Speichertechnik. Anwendungen in der Automobilindustrie und im industriellen Bereich erfordern Speicherlösungen, die eine hohe Bandbreite, hohe Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb über weite Temperaturbereiche und in rauen Umgebungen bieten und gleichzeitig Echtzeit-Wahrnehmung und KI-Inferenz unterstützen. Speicher sind nicht mehr nur ein Datenspeicherort, sondern eine entscheidende Grundlage für zuverlässige gerätebasierte KI.

Auf der Messe wird Longsys seine erste mSSD in Industriequalität für einen breiten Temperaturbereich vorstellen. Basierend auf der System-in-Package-Technologie (SiP) integriert sie den Controller, den Flash-Speicher und passive Komponenten in einem einzigen Gehäuse, wodurch die Montage mittels Oberflächenmontagetechnik (SMT) entfällt und der Materialverbrauch sowie die Anforderungen an den Fertigungsprozess reduziert werden. Durch den Verzicht auf Lötstellen, wie sie bei der herkömmlichen Leiterplattenbestückung üblich sind, eliminiert das Design das damit verbundene Risiko von Lötstellenausfällen. Mit Wasserbeständigkeit, Staubschutz und Stoßfestigkeit bietet das Produkt inhärente Zuverlässigkeit in Industriequalität sowie einen breiten Temperaturbereich für den Betrieb. Auch bei Design und Fertigung wurden Umweltaspekte berücksichtigt, wodurch nachhaltigere industrielle Anwendungen unterstützt werden.

Longsys wird zudem ein umfassendes Portfolio an Speicherlösungen in Automobil- und Industriequalität präsentieren, darunter UFS, eMMC, LPDDR und SPI-NAND-Flash. Lexar, die High-End-Marke für Verbraucherspeicher von Longsys, wird neben USB-Sticks und Speicherkarten für Dashcams auch SD- und microSD-Lösungen in Industriequalität vorstellen. Diese Produkte unterstützen Anwendungen in den Bereichen intelligente Cockpits, ADAS, industrielle Steuerung und Schienenverkehr.

Darüber hinaus werden Live-Demonstrationen von AISSD, AIDIMM und HLCache UFS innovative Speicherformfaktoren und -lösungen präsentieren, die darauf ausgelegt sind, den Datenzugriff, das Laden von Modellen und die Cache-Beschleunigung für gerätebasierte KI zu optimieren – was dazu beiträgt, das Systemdesign zu vereinfachen, die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inferenz zu verbessern und die Systemstabilität zu erhöhen.

Von Innovationen im Industriebereich bis hin zu einem umfassenden Speicherportfolio für die Automobil- und Industriebranche treibt Longsys die Entwicklung integrierter Speicherlösungen für das KI-Zeitalter weiter voran.

Besuchen Sie Longsys am Stand C2.459 in Halle C2 auf der Messe München, um die Zukunft des Edge-KI-Speichers zu entdecken. Wir freuen uns darauf, in München mit Branchenpartnern in Kontakt zu treten!

Informationen zu Longsys

Longsys (301308.SZ/09976.HK) wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führendes Markenunternehmen für Halbleiterspeicher, das Forschung und Entwicklung, Design, Verpackung und Prüfung, Fertigung sowie Vertriebsdienstleistungen unter einem Dach vereint. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.longsys.com/. Folgen Sie Longsys außerdem auf LinkedIn und Facebook.

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