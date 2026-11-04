Wollen nach der Wahl jede Stimme prüfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin will nach den Zwischenwahlen prüfen lassen, ob Menschen ohne Wahlberechtigung abgestimmt haben. Man werde nach der Wahl alle Daten und die "Wahlprotokolle sammeln, diese durchgehen und sicherstellen, dass niemand illegal gewählt hat", sagte Mullin dem US-Fernsehsender Fox News.

Auf welcher rechtlichen Grundlage Mullin die Unterlagen prüfen lassen will, ließ er offen. Das Abhalten der Wahlen liegt in den USA im Wesentlichen in Verantwortung der Bundesstaaten. Für die Vorwürfe angeblichen Wahlbetrugs durch abstimmende Ausländer lieferte die Regierung bisher keine Belege.