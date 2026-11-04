Ukraine trifft Logistikzentrum von russischem Onlinehändler

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat in der Nacht erneut eine Filiale eines großen russischen Internethändlers angegriffen. Die Mitarbeiter eines Logistikzentrums von Ozon in der südrussischen Teilrepublik Adygeja seien wegen eines Drohnenangriffs evakuiert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Unternehmen. In dem Zentrum sei ein Feuer ausgebrochen. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen verstärkt Versandzentren der russischen Online-Riesen Wildberries und Ozon zerstört oder beschädigt. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion und greift in seinem Abwehrkampf seit mehreren Monaten systematisch auch weit entfernte Ziele in Russland an.