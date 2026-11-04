Werde Wahlergebnisse anerkennen
Trump
Für Sie zusammengefasst
- Trump erkennt Ergebnisse der Kongresswahlen an
- Trump kündigt Zusammenarbeit mit Demokraten an
- Trump erwartet eine Lösung mit den Demokraten
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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Ergebnisse der Kongresswahlen anzuerkennen. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf. Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden", sagte er der "New York Times"./hae/rom/DP/zb
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