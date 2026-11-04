New Yorks Bürgermeister Mamdani mit neuem Bart-Look

NEW YORK (dpa-AFX) - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat sich in der Midterms-Wahlnacht mit Schnurrbart gezeigt. Statt seines bisherigen bekannten Markenzeichens - einem gepflegten kurzen Vollbart - erschien er bei der Feier anlässlich der Wiederwahl der demokratischen Gouverneurin Kathy Hochul mit einem markanten dicken Oberlippenbart.

Kurz zuvor hatte Mamdani den "berühmtesten Schnurrbart" der Politikwelt laut Sender CNN schon beim New York City Marathon präsentiert. Viele Läufer seien dabei an Mamdani vorbeigerannt, ohne ihn zu erkennen, hieß es.