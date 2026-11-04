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    Trump weist Verantwortung für Midterms-Ergebnis von sich

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    Für Sie zusammengefasst
    • Trump weist Mitschuld an Midterms-Niederlage zurück
    • Trump sagt, er hätte erdrutschartig gewonnen
    • Republikaner verlieren wohl Mehrheiten im US-Kongress
    Trump weist Verantwortung für Midterms-Ergebnis von sich
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage bei den Midterms hat US-Präsident Donald Trump eine Mitverantwortung für das Wahlergebnis von sich gewiesen. "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Und wenn ich darauf gestanden hätte, hätten wir ERDRUTSCHARTIG gewonnen!", schrieb er weiter, teils in Großbuchstaben.

    Im Wahlkampf hatte Trump die Wähler allerdings immer wieder dazu aufgefordert, sich vorzustellen, er selbst stehe auf dem Stimmzettel. Trotz seiner schwachen Zustimmungswerte hatte er sich davon nach eigenen Angaben einen positiven Effekt auf die Wahlergebnisse gehofft.

    Hochrechnungen zufolge werden seine Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus allerdings verlieren. Auch im Senat, der zweiten Parlamentskammer im US-Kongress, verlor seine Partei bereits mehrere Sitze an die Demokraten und könnte ihre Mehrheit einbüßen./jcf/DP/zb






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