Verbände drängen auf mehr Klimaschutz

PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des Pariser Klimaabkommens fordern deutsche Umweltverbände einen entschlosseneren Klimaschutz - denn das 1,5-Grad-Ziel droht deutlich verfehlt zu werden. Wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilte, müssten die Klimaziele nicht niedriger gehängt werden, vielmehr komme es darauf an, die Treibhausgasemissionen so schnell und umfassend wie möglich zu senken.

Im Pariser Klimaabkommen hatte die Weltgemeinschaft sich 2015 das Ziel gesetzt, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, um die verheerendsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Das Abkommen war am 4. November 2016 in Kraft getreten. Nach jüngsten Berechnungen des UN-Umweltprogramms (UNEP) steuert die Erde bei der derzeitigen Klimapolitik aber auf eine Erwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu und die EU-Kommission richtet ihre künftige Klimavorsorge sogar auf eine Erwärmung um drei Grad aus.