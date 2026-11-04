Demokrat nimmt Republikanern Senatssitz in North Carolina ab

RALEIGH (dpa-AFX) - Im Bundesstaat North Carolina haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge einen Sitz hinzugewonnen. Ihr Kandidat Roy Cooper entschied die Wahl für sich, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der 100 Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.