Demokratin Acton gewinnt Gouverneurswahl in Ohio gegen Trump-Kandidat

WASHINGTON/COLUMBUS (dpa-AFX) - Die Demokratin Amy Acton wird Hochrechnungen zufolge neue Gouverneurin des US-Bundesstaats Ohio. Sie setzte sich gegen den Republikaner Vivek Ramaswamy durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Der bisherige republikanische Gouverneur Mike DeWine durfte nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Ohio ist historisch ein eher republikanisch geprägter Bundesstaat.

Acton ist Ärztin und diente zeitweise unter DeWine als Leiterin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats. Sie engagierte sich in der Vergangenheit bei einer gemeinnützigen Organisation und trat an, damit "die Not der Menschen in Ohio nicht länger" ignoriert wird. Sie hat als Feind vor allem Milliardäre und Konzerne ausgemacht, die Politiker beeinflussen würden.