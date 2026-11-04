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    Demokratin Acton gewinnt Gouverneurswahl in Ohio gegen Trump-Kandidat

    AP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Amy Acton besiegt Ramaswamy und wird Gouverneurin
    • Acton leitete zeitweise Ohios Gesundheitsamt
    • Video mit Actons Mutter löste breite Kritik aus
    AP - Demokratin Acton gewinnt Gouverneurswahl in Ohio gegen Trump-Kandidat
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON/COLUMBUS (dpa-AFX) - Die Demokratin Amy Acton wird Hochrechnungen zufolge neue Gouverneurin des US-Bundesstaats Ohio. Sie setzte sich gegen den Republikaner Vivek Ramaswamy durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Der bisherige republikanische Gouverneur Mike DeWine durfte nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Ohio ist historisch ein eher republikanisch geprägter Bundesstaat.

    Acton ist Ärztin und diente zeitweise unter DeWine als Leiterin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats. Sie engagierte sich in der Vergangenheit bei einer gemeinnützigen Organisation und trat an, damit "die Not der Menschen in Ohio nicht länger" ignoriert wird. Sie hat als Feind vor allem Milliardäre und Konzerne ausgemacht, die Politiker beeinflussen würden.

    Kontroverse um Wahlkampfvideo

    Im Wahlkampf sorgte Ramaswamy, ein vermögender Unternehmer, für eine heftige Kontroverse mit einem Video, in dem Actons Mutter die Wähler aufrief, nicht für ihre Tochter zu stimmen, weil diese eine Lügnerin sei. Der Clip zog Kritik aus beiden politischen Lagern auf sich, da die Mutter seinerzeit zu Actons Stiefvater hielt, der 1978 mit dem Vorwurf angeklagt wurde, ihre Tochter vergewaltigt zu haben. Acton hatte seitdem keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Ihr Stiefvater flüchtete vor der Justiz und starb 2004. Ramaswamy und US-Präsident Donald Trump verteidigten das Video. Trump hatte für die Wahl Ramaswamys geworben.

    Ohio im Mittleren Westen hat knapp zwölf Millionen Einwohner, fast eine Million davon leben in der Hauptstadt Columbus./ngu/DP/zb







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