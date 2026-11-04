Nordkorea testet mutmaßlich erneut Rakete

SEOUL/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs in den Morgenstunden erneut ein Geschoss in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Die Art des Projektils sowie die Flugreichweite würden derzeit untersucht, teilte der südkoreanische Generalstab mit.

Seit voriger Woche hat Nordkorea zwei Raketentypen - einen Marschflugkörper sowie eine ballistische Rakete - mit einem Streusprengkopf getestet sowie vergangenen Donnerstag rund zehn ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Nordkorea ist es durch UN-Beschlüsse untersagt, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu starten.