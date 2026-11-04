Republikaner verlieren Gouverneursposten in Texas
AP/CNN
Für Sie zusammengefasst
- Demokratin gewinnt erstmals seit 30 Jahren in Texas
- Hinojosa gewinnt Gouverneurswahl gegen Greg Abbott
- AP und CNN melden den Sieg nach Stimmauszählungen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
AUSTIN (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als 30 Jahren hat in Texas Hochrechnungen zufolge eine Demokratin die Gouverneurswahl gewonnen. Gina Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Nachrichtensender CNN auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten./apo/DP/zb
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