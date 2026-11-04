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    Vier Tanker in Straße von Hormus durch Minen zerstört

    Iranischer TV-Sender

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet vier durch Minen zerstörte Tanker
    • Iran wirft den Schiffen unerlaubte Route vor
    • US-Militär schützt Frachter mit Luftunterstützung
    Iranischer TV-Sender - Vier Tanker in Straße von Hormus durch Minen zerstört
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus sind nach iranischen Angaben vier Tanker auf Minen gefahren und zerstört worden. Der regierungsnahe Sender Press TV zitierte auf Telegram die mächtigen Revolutionsgarden, wonach die Schiffe versucht hätten, in der für den globalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge eine vom Iran nicht genehmigte Route zu nehmen. Teheran verlangt, dass Schiffe eine vom Iran festgelegte Strecke entlang seiner Küste nehmen.

    Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Der Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route in der Meerenge intensiviert. Laut "Wall Street Journal" schützt das US-Militär dort seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter./ln/DP/zb






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