Demokraten behalten Gouverneursposten in Kalifornien

WASHINGTON/SACRAMENTO (dpa-AFX) - In Kalifornien hat der Demokrat Xavier Becerra (68) Hochrechnungen zufolge die Gouverneurswahl gewonnen. Der Sohn mexikanischer Einwanderer setzte sich gegen den Republikaner Steve Hilton durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. Mit rund 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA, etwa 40 Prozent der Bevölkerung sind Latinos.

Becerra wird damit Nachfolger des Demokraten Gavin Newsom (59), der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Die Verfassung Kaliforniens erlaubt Gouverneuren maximal zwei Amtszeiten. Newsom gilt als ein möglicher Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028.