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    Demokraten behalten Gouverneursposten in Kalifornien

    AP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Becerra gewinnt Gouverneurswahl in Kalifornien
    • Er folgt auf Gavin Newsom nach zwei Amtszeiten
    • Der von Trump unterstützte Hilton unterliegt
    AP - Demokraten behalten Gouverneursposten in Kalifornien
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON/SACRAMENTO (dpa-AFX) - In Kalifornien hat der Demokrat Xavier Becerra (68) Hochrechnungen zufolge die Gouverneurswahl gewonnen. Der Sohn mexikanischer Einwanderer setzte sich gegen den Republikaner Steve Hilton durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. Mit rund 40 Millionen Einwohnern ist Kalifornien der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA, etwa 40 Prozent der Bevölkerung sind Latinos.

    Becerra wird damit Nachfolger des Demokraten Gavin Newsom (59), der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Die Verfassung Kaliforniens erlaubt Gouverneuren maximal zwei Amtszeiten. Newsom gilt als ein möglicher Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl 2028.

    Altgedienter Politiker

    Becerra diente unter anderem als Gesundheitsminister in der Regierung des damaligen Präsidenten Joe Biden und als Generalstaatsanwalt von Kalifornien. Davor war er 24 Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus in Washington. Er ist nun der erste Gouverneur des Westküstenstaates mit mexikanischen Wurzeln seit der kurzen Amtszeit von Romualdo Pacheco, der 1875 ein knappes Jahr diesen Posten innehatte.

    Gegenspieler wurde von Trump unterstützt

    Becerras Gegenspieler Hilton (57) musste sich geschlagen gegeben. Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Hilton stammt aus Großbritannien und war zuvor in der britischen Politik sowie in den USA beim konservativen TV-Sender Fox News aktiv. Der letzte republikanische Gouverneur des US-Westküstenstaates war der gebürtige Österreicher und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, der von 2003 bis Januar 2011 amtierte./mub/DP/zb







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