Demokraten gewinnen in Kansas ersten Senatssitz seit 1932
AP
Für Sie zusammengefasst
- Kansas-Demokraten holen nach 94 Jahren Senatssitz
- Adam Hamilton schlägt Trumps Kandidaten Roger Marshall
- AP meldet Hamiltons Sieg nach Auszählung und Umfragen
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TOPEKA (dpa-AFX) - Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert. Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete./rin/DP/zb
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