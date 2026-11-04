Ex-Senatssitz von Rubio bleibt bei Republikanern

TALLAHASSEE (dpa-AFX) - Der frühere US-Senatssitz von Außenminister Marco Rubio in Florida bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, der in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte.

Wahlanalytiker des überparteilichen Portals "Cook Political Report" hatten vorab den Sieg bei den Republikanern als relativ sicher eingestuft. Trump hatte Moodys Kandidatur unterstützt.