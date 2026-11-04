Überraschung bei NEL! SFC Energy stark! dynaCERT vor Kommerzialisierung! Überraschung bei NEL - CEO Håkon Volldal wird abgelöst. Seine Bilanz nach vier Jahren fällt sehr überschaubar aus. Ob sein Nachfolger die Trendwende beim Wasserstoffspezialisten schaffen kann, bleibt abzuwarten. Mit großen Vorschusslorbeeren kommt …



