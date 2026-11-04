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    Demokrat Ossoff verteidigt Senatssitz in Georgia

    Sender

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ossoff verteidigt Demokraten-Sitz in Georgia
    • Der frühere Journalist kämpft gegen Korruption
    • Ossoff kritisiert Trumps Fokus auf Luxusprojekte
    Sender - Demokrat Ossoff verteidigt Senatssitz in Georgia
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ATLANTA (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen Hochrechnungen zufolge ihren Senatssitz im Bundesstaat Georgia verteidigt. Der seit 2021 amtierende Senator Jon Ossoff setzte sich gegen den Republikaner Mike Collins durch, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten.

    Es handelt sich um eines der ersten Senatsrennen, die bei den Midterms entschieden wurden. Zuvor verteidigten die Demokraten laut Nachrichtenagentur AP bereits einen Senatssitz in Virginia.

    Der 39-jährige Ossoff ist ehemaliger Journalist und setzte sich als Politiker nach eigenen Angaben in Washington unter anderem dafür ein, Korruption und Missbrauch in staatlichen Institutionen aufzudecken.

    Aufmerksamkeit erlangte er durch seinen Vorwurf gegenüber Präsident Donald Trump, dass dieser lieber "seinen Ballsaal baue und mit Natalie in ihrem scheinbar wehrlosen fliegenden Palast reise, einem Geschenk des Emirs von Katar", anstatt sich auf seine Pflichten als US-Präsident zu konzentrieren.

    Ossoff spielte auf die neue, von Katar geschenkte Präsidentenmaschine Air Force One an. Seither ist die ungewöhnliche Nähe Natalie Harps zu Trump, die nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten arbeitet, immer wieder zum Thema geworden.

    Der Bundesstaat Georgia im Südosten der USA zählte laut Zensus aus dem Jahr 2025 rund elf Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Atlanta./ngu/rin/DP/zb







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