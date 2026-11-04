🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire

    AP

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Chris Pappas besiegt John Sununu im Senatsrennen
    • Pappas wird der erste offen schwule US-Senator
    • Jeanne Shaheen trat nicht erneut zur Wahl an
    AP - Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CONCORD (dpa-AFX) - Im US-Bundesstaat New Hampshire haben sich republikanische Hoffnungen auf die Eroberung eines demokratischen Senatssitzes Hochrechnungen zufolge zerschlagen. Der demokratische Kandidat Chris Pappas setzte sich gegen den Republikaner John Sununu durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Medienberichten zufolge wird Pappas der erste offen schwule Mann sein, der in den US-Senat einzieht.

    Die langjährige demokratische Senatorin Jeanne Shaheen war nicht erneut angetreten.

    Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen.

    Der Unternehmer Pappas gehörte dem Kongress seit 2019 als Abgeordneter im Repräsentantenhaus an, gab seinen Sitz aber für die Senatskandidatur auf. Auch sein republikanischer Kontrahent Sununu vertrat New Hampshire bereits im Kongress - auch als Senator. Er schied aber bereits 2009 aus.

    New Hampshire liegt im weithin demokratisch dominierten Nordosten der USA. Das Gouverneursamt hält mit Kelly Ayotte allerdings eine Republikanerin.

    Pappas versuchte, Sununu im Wahlkampf mit Präsident Donald Trump in Verbindung zu bringen und prangerte Korruption in Washington an. Sununu setzte Schwerpunkte in der Wirtschaftspolitik und distanzierte sich von der Regierung./jcf/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AP Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire Im US-Bundesstaat New Hampshire haben sich republikanische Hoffnungen auf die Eroberung eines demokratischen Senatssitzes Hochrechnungen zufolge zerschlagen. Der demokratische Kandidat Chris Pappas setzte sich gegen den Republikaner John Sununu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     