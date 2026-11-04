Demokrat Pappas sichert sich Senatssitz in New Hampshire

CONCORD (dpa-AFX) - Im US-Bundesstaat New Hampshire haben sich republikanische Hoffnungen auf die Eroberung eines demokratischen Senatssitzes Hochrechnungen zufolge zerschlagen. Der demokratische Kandidat Chris Pappas setzte sich gegen den Republikaner John Sununu durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Die langjährige demokratische Senatorin Jeanne Shaheen war nicht erneut angetreten.

Bei den Kongresswahlen wird in diesem Jahr über 35 der 100 Sitze im Senat entschieden. Weil viele davon klar in republikanischer oder demokratischer Hand liegen, gilt für den Gewinn der Mehrheit nur rund ein Dutzend der Abstimmungen als entscheidend. New Hampshire war eines von wenigen Senatsrennen, in denen sich die Republikaner Chancen ausmalten, den Demokraten einen Sitz abzunehmen.