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    Sirolimus-beschichteter Ballon zeigt bei femoropoplitealer Erkrankung eine höhere Rate an Freiheit von erneuter Revaskularisierung als Paclitaxel-beschichtete Ballons

    SIRONA 3-Jahres-Ergebnisse

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    Aktuelle Daten, die auf der TCT 2026 vorgestellt und gleichzeitig im JACC: Cardiovascular Interventions veröffentlicht wurden, zeigen einen dauerhaften Nutzen durch MagicTouch PTA bei ähnlicher Gehfähigkeit, Lebensqualität und Sicherheit in beiden Gruppen

    TAMPA, Florida, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 3-Jahres-Ergebnisse der randomisierten SIRONA-Studie zeigen, dass Patienten mit einer femoropoplitealen Arterienerkrankung, die mit dem Sirolimus-beschichteten Ballon (SCB) MagicTouch PTA (Concept Medical) behandelt wurden, häufiger frei von einer klinisch indizierten Revaskularisierung der Zielläsion (cdTLR) waren als diejenigen, die mit Paclitaxel-beschichteten Ballons (PCB) behandelt wurden. Es gab keine Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich Gehfähigkeit, Lebensqualität oder klinischer Sicherheit.

    Three-year SIRONA results presented at TCT 2026 show higher freedom from repeat revascularisation with the MagicTouch PTA Sirolimus Coated Balloon versus paclitaxel-coated balloons in femoropopliteal disease

    Der Studienleiter Prof. Ulf Teichgräber vom Universitätsklinikum Jena, Deutschland, präsentierte die Ergebnisse als „Late-Breaking"-Vortrag im Bereich der klinischen Wissenschaft auf der TCT 2026, mit gleichzeitiger Veröffentlichung im JACC: Cardiovascular Interventions. Es handelt sich um den ersten randomisierten Vergleich der beiden Technologien, der Ergebnisse über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren liefert.

    SIRONA ist eine von Forschern initiierte, multizentrische, randomisierte Studie an 25 Zentren in Deutschland und Österreich. Insgesamt 482 Patienten mit symptomatischer femoropoplitealer Erkrankung (96,3 % mit intermittierender Claudicatio) wurden nach erfolgreicher Vorerweiterung der Läsion im Verhältnis 1:1 einer SCB- oder PCB-Angioplastie zugewiesen. Zuvor hatte die Studie bereits ihre primären 12-Monats-Endpunkte zur Nichtunterlegenheit hinsichtlich Durchgängigkeit und Sicherheit erreicht.

    Nach drei Jahren betrug die cdTLR-Freiheit 88,2 % bei SCB und 80,2 % bei PCB, was einer absoluten Differenz von 8,0 Punkten entspricht (95 % KI 1,0–14,8; P = 0,01; Hazard Ratio 0,60, 95 % KI 0,36–0,97; Log-Rank-Test P = 0,03). Die Kurven trennten sich nach dem ersten Jahr.

    Die von den Patienten angegebene Gehstrecke und Lebensqualität verbesserten sich in beiden Gruppen und hielten über drei Jahre an, ohne dass Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen waren. Die Sicherheitsendpunkte waren ähnlich: Die Gesamtmortalität betrug in beiden Gruppen 7,4 % (HR 1,16, 95 % KI 0,59–2,28), schwere Amputationen waren selten (ein Patient gegenüber zwei Patienten) und das amputationsfreie Überleben lag bei 92,1 % unter SCB und bei 92,2 % unter PCB. Die Freiheit von einer klinisch indizierten Revaskularisation des Zielgefäßes unterschied sich nicht signifikant (83,8 % gegenüber 79,1 %; P = 0,27).

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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