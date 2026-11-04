Trump lässt Frage neuer Iran-Angriffe offen
- Trump dementiert Pläne für neue Angriffe auf Iran
- Trump sieht derzeit keinen zwingenden Angriffsgrund
- Katar vermittelt weiter und hofft auf eine Einigung
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen den Iran. In einem Interview der britischen "Financial Times" wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA sagte Trump nach Angaben der Zeitung, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff. "Wir scheinen alles zu bekommen, was wir wollen", sagte der Präsident demnach zum momentanen Stand des Konflikts mit der Islamischen Republik.
Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne Washingtons berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen. Der "Financial Times" sagte Trump nun: "Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen, aber vielleicht gibt es gar keinen Grund dafür." Am Vortag hatte er bereits dem US-Nachrichtenportal "Axios" am Telefon gesagt, er habe "keine Eile", eine Entscheidung dazu zu fällen.
Angesichts der Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg bemüht sich der Golfstaat Katar weiter um Vermittlung. "Wir bleiben hoffnungsvoll, dass es noch eine Chance gibt für eine Einigung und um Bedingungen zu schaffen für zukünftige Verhandlungen", sagte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari./ln/DP/zb
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Auch der Führer wollte es nicht ein sehen und DT hält sich eben für die Nachgeburt vom Adolf. Gestern der Preissturz war doch ein Witz, die Verarschung läuft weiter und Trump verdient sich dumm und dämlich. Seit der Wiederwahl von DT wird doch die Welt verarscht, er holt sich das zurück was nach seiner Meinung nur ihm zu steht. Damals war es Nordkorea, die dürfen seit Jahren auch alles, wen interessiert es keinen.
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.
Sind wir wieder in nem DT Tako?