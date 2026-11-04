Europaparlament-Abgeordnete stimmen über Lockerung beim Verbrenner-Aus ab
- EU-Ausschuss berät Lockerung des Verbrenner-Aus
- Verbrenner und Hybride könnten länger verkauft werden
- Parlament und EU-Staaten müssen sich noch einigen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus nimmt am Mittwochnachmittag in Brüssel voraussichtlich eine weitere Hürde. Dann stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über einen Vorschlag ab, der es der Autoindustrie auch nach 2035 ermöglichen würde, neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge zu verkaufen, ohne dass Strafzahlungen drohen. Da sich Abgeordnete mehrerer Fraktionen auf einen gemeinsamen Text verständigt haben, gilt eine Annahme als wahrscheinlich.
Bislang ist vorgesehen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos in der Europäischen Union zugelassen werden dürfen. Hintergrund ist das Ziel der EU, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden, also nur noch so viel CO2 auszustoßen, wie auch wieder gebunden werden kann.
Die Abstimmung im Umweltausschuss bereitet die Entscheidung des gesamten Parlaments vor, die voraussichtlich Mitte Dezember gefasst wird. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten./wea/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 56,60 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 31,76 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +2,47 %/+44,88 % bedeutet.
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Deine Kernthese kann jeder widerlegen, der mit einem durchschnittlichen AfD-Wähler versucht, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe seiner Wahlentscheidung zu führen. Bei den meisten reicht es noch nicht einmal dafür, die Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Probleme zu erkennen.
Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.
Genau dass ist ja der Faschismus, vor dem er selber warnt ✌️