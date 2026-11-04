Europaparlament-Abgeordnete stimmen über Lockerung beim Verbrenner-Aus ab

Die Abstimmung im Umweltausschuss bereitet die Entscheidung des gesamten Parlaments vor, die voraussichtlich Mitte Dezember gefasst wird. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten./wea/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 56,60 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 31,76 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +2,47 %/+44,88 % bedeutet.