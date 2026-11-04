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    Europaparlament-Abgeordnete stimmen über Lockerung beim Verbrenner-Aus ab

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    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Ausschuss berät Lockerung des Verbrenner-Aus
    • Verbrenner und Hybride könnten länger verkauft werden
    • Parlament und EU-Staaten müssen sich noch einigen
    Europaparlament-Abgeordnete stimmen über Lockerung beim Verbrenner-Aus ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus nimmt am Mittwochnachmittag in Brüssel voraussichtlich eine weitere Hürde. Dann stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über einen Vorschlag ab, der es der Autoindustrie auch nach 2035 ermöglichen würde, neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge zu verkaufen, ohne dass Strafzahlungen drohen. Da sich Abgeordnete mehrerer Fraktionen auf einen gemeinsamen Text verständigt haben, gilt eine Annahme als wahrscheinlich.

    Bislang ist vorgesehen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos in der Europäischen Union zugelassen werden dürfen. Hintergrund ist das Ziel der EU, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden, also nur noch so viel CO2 auszustoßen, wie auch wieder gebunden werden kann.

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    Die Abstimmung im Umweltausschuss bereitet die Entscheidung des gesamten Parlaments vor, die voraussichtlich Mitte Dezember gefasst wird. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten./wea/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 31,76 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +2,47 %/+44,88 % bedeutet.





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