🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRABAG AktievorwärtsNachrichten zu STRABAG

    Neuer Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Benko steht in Innsbruck erneut vor Gericht
    • Benko soll Investor um fünf Millionen betrogen
    • Jagdgewehr soll Gläubigern entzogen worden sein
    Neuer Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko
    Foto: Arne Dedert - DPA

    INNSBRUCK (dpa-AFX) - In Österreich steht der Ex-Milliardär René Benko erneut vor Gericht. Bei der Verhandlung im Landesgericht Innsbruck geht es am Mittwoch (8.45 Uhr) unter anderem um den Verdacht des schweren Betrugs. Laut Anklage soll Benko die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen haben, indem er dem Investor eine "wahrheitswidrige Garantie" zur Rückzahlung der Millionensumme gegeben habe. Haselsteiner und Benko waren jahrelang geschäftlich eng verbunden.

    Der 82-jährige Haselsteiner, Ex-Chef des Baukonzerns Strabag , ist am ersten von zwei geplanten Prozesstagen als Zeuge geladen. Benko wird erstmals nicht aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal kommen. Seit Mitte Oktober darf er seine Untersuchungshaft mit einer Fußfessel in einer Privatwohnung absitzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strabag SE!
    Long
    96,35€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 12,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,97€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es geht auch um ein teures Gewehr

    Der 49-Jährige ist außerdem erneut wegen Schädigung seiner Gläubiger angeklagt. Er hat laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen. Der Strafrahmen der Anklagepunkte beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Benko, der seit Januar 2025 in Untersuchungshaft ist, bestreitet alle Vorwürfe. Ihm drohen weitere Anklagen.

    Benko hatte den Immobilienkonzern Signa gegründet, den er im Lauf von rund zwanzig Jahren zu einer als Top-Adresse geltenden Firma ausbaute. Der Einstieg in den stationären Handel bei den deutschen Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt, steigende Zinsen, verlorenes Vertrauen der Banken und Managementfehler trieben die Signa schließlich in die Insolvenz./mrd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRABAG Aktie

    Die STRABAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 102,3 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRABAG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    STRABAG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu STRABAG - A0M23V - AT000000STR1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRABAG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko In Österreich steht der Ex-Milliardär René Benko erneut vor Gericht. Bei der Verhandlung im Landesgericht Innsbruck geht es am Mittwoch (8.45 Uhr) unter anderem um den Verdacht des schweren Betrugs. Laut Anklage soll Benko die Privatstiftung des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     