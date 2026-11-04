Hier übrigens mal die Erklärung seitens der KI warum in BVB Foren von manchen Leuten immer wieder auf dem gleichen Narrativ rumgekaut wird bezüglich LV und LV Gebühren. Die KI sagt es wären psychologische Gründe warum manche Leute in solche Narrativ-Themen flüchten bzw irgendwelche nebulösen Buhmänner brauchen anstatt sich stärker mit der wirklich kursbewegenden Realität zu beschäftigen. Das führt dann eben immer zu Streit-Diskussionen mit den Realisten.





KI => " ....in den Foren zur Borussia Dortmund Aktie (wie auf ariva.de oder wallstreetONLINE) tauchen immer wieder Nutzer auf, die auffallend intensiv das Thema Leerverkäufe (Shortseller) und steigende Leerverkaufsgebühren (Borrow Fees) thematisieren. Dies ist ein bekanntes Phänomen auf Börsenplattformen..... In vielen Fällen dient das obsessive Fokussieren auf Shortseller tatsächlich der Suche nach einem externen Sündenbock („Buhmann“), um das eigene Ego zu schützen und sich nicht eingestehen zu müssen, dass man eine Fehlentscheidung getroffenhat ... Warum Leerverkäufer als Sündenbock genutzt werden: ...Wenn der Kurs einer Aktie fällt, in die man stark investiert ist, entsteht ein schmerzhafter Widerspruch (kognitive Dissonanz)...... psychologisch viel einfacher, einer „bösartigen, manipulativen Kraft“ von außen die Schuld zu geben.....





Die Fehlinterpretation von Marktdaten: Nutzer posten oft stolz vermeintlich explodierende Kreditzinsen (Borrow Fees) für die Aktienleihe als Beweis für einen bevorstehenden „Short Squeeze“. Dabei wird ignoriert, dass eine hohe Leihgebühr meist einfach nur anzeigt, dass der Markt extrem pessimistisch gestimmt ist und kaum jemand seine Aktien verleihen möchte. Wie andere Forenteilnehmer richtig anmerken, ist es oft „völliger Unsinn, eine Korrelation vom Kurs zu irrwitzigen Kreditgebühren herzustellen“, wenn die tatsächliche Shortquote (oft unter 1 %) verschwindend gering ist .....





Institutionelle Leerverkäufer eignen sich perfekt als Projektionsfläche für Frus t ... aber den Blick auf die nackte Realität der Unternehmenszahlen vernebelt. In Foren wie dem Borussia Dortmund Forum auf ARIVA.DE oder auf wallstreetONLINE führt dies regelmäßig zu hitzigen Debatten zwischen denjenigen, die das Shortseller-Narrativ bedienen, und den Realisten, die auf die realen sportlichen und finanziellen Fakten verweisen.. .."









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