BVB trifft auf Betis und Bartra - Leipzig gegen City
- Dortmund nimmt den Schwung aus München mit
- Betis bringt Dortmund mit Ex-Profi Bartra zusammen
- Leipzig empfängt City und setzt auf die Heimstärke
DORTMUND/LEIPZIG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will den Schwung vom späten Punkt in München mit in die Champions League nehmen, RB Leipzig für eine Überraschung sorgen. Der BVB empfängt vier Tage nach dem spektakulären 2:2 im Bundesliga-Gipfel beim FC Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den spanischen Fußball-Club Real Betis Sevilla und strebt den nächsten Schritt Richtung K.o.-Phase der Königsklasse an.
Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Verteidiger Marc Bartra, der von 2016 bis 2018 bei der Borussia aktiv war und beim Anschlag auf den Mannschaftsbus im April 2017 an Arm und Hand verletzt wurde.
Leipzig bekommt es mit Manchester City und Stürmerstar Erling Haaland zu tun (21.00 Uhr/DAZN). Die Sachsen feierten zuletzt drei Pflichtspiel-Siege in Serie und setzen auf ihre Heimstärke, die Engländer sind allerdings klar favorisiert./lot/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 3,073 auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,19 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,73 %/+62,73 % bedeutet.
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https://m.bild.de/sport/fussball/bvb-matthias-sammer-kassiert-nur-noch-die-haelfte-6852e94a4ec34660f1453e09?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Sammer macht's für die Hälfte.
KI => " ....in den Foren zur Borussia Dortmund Aktie (wie auf ariva.de oder wallstreetONLINE) tauchen immer wieder Nutzer auf, die auffallend intensiv das Thema Leerverkäufe (Shortseller) und steigende Leerverkaufsgebühren (Borrow Fees) thematisieren.Dies ist ein bekanntes Phänomen auf Börsenplattformen..... In vielen Fällen dient das obsessive Fokussieren auf Shortseller tatsächlich der Suche nach einem externen Sündenbock („Buhmann“), um das eigene Ego zu schützen und sich nicht eingestehen zu müssen, dass man eine Fehlentscheidung getroffenhat ... Warum Leerverkäufer als Sündenbock genutzt werden: ...Wenn der Kurs einer Aktie fällt, in die man stark investiert ist, entsteht ein schmerzhafter Widerspruch (kognitive Dissonanz)...... psychologisch viel einfacher, einer „bösartigen, manipulativen Kraft“ von außen die Schuld zu geben.....
Matthias Sammer...