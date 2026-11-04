🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab

    AP

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Josh Turek gewinnt in Iowa einen Senatssitz
    • Sieg stärkt Demokraten im Kampf um Senatsmehrheit
    • Turek will Bildung und Gesundheit in Iowa stärken
    AP - Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DES MOINES (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen im Bundesstaat Iowa den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen Senatssitz abgenommen. Der vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unterstützte Demokrat Josh Turek setzte sich gegen Ashley Hinson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

    Die Demokraten nahmen den Republikanern damit einen ihrer Sitze im Senat in Washington ab. Der Erfolg war entscheidend für den Kampf um die Mehrheit in der 100 Sitze zählenden Parlamentskammer. Iowa galt lange als politisch umkämpfter Bundesstaat, hatte sich bei vergangenen Wahlen aber zunehmend zu einer Hochburg der Republikaner entwickelt.

    Turek, ein Rollstuhlbasketballspieler und zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, will sich als Senator für die Interessen der Mittelschicht und der Arbeitnehmer einsetzen. Es geht ihm auch darum, das öffentliche Bildungswesen zu stärken und das Gesundheitssystem in dem Bundesstaat zu reformieren.

    Die seit 2015 amtierende republikanische Senatorin Joni Ernst wollte nicht erneut kandidieren und hatte sich für ihre 43 Jahre alte Parteikollegin Ashley Hinson ausgesprochen. Auch Präsident Donald Trump unterstützte Hinson.

    Der ländliche Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen hat rund 3,3 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Des Moines./ngu/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AP Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen im Bundesstaat Iowa den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen Senatssitz abgenommen. Der vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unterstützte Demokrat Josh Turek setzte sich gegen Ashley …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     