Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab

DES MOINES (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen im Bundesstaat Iowa den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen Senatssitz abgenommen. Der vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unterstützte Demokrat Josh Turek setzte sich gegen Ashley Hinson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

Die Demokraten nahmen den Republikanern damit einen ihrer Sitze im Senat in Washington ab. Der Erfolg war entscheidend für den Kampf um die Mehrheit in der 100 Sitze zählenden Parlamentskammer. Iowa galt lange als politisch umkämpfter Bundesstaat, hatte sich bei vergangenen Wahlen aber zunehmend zu einer Hochburg der Republikaner entwickelt.