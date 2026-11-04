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    Trump wird zur "Angry Lame Duck": Demkoraten erobern Kongress und Senat

    US-Zwischenwahlen

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    Den jüngsten Hochrechnungen zufolge haben die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus erobert. Trump wäre eine "Lame Duck" – innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig.

    US-Zwischenwahlen - Trump wird zur "Angry Lame Duck": Demkoraten erobern Kongress und Senat
    Foto: Cole Bailey - Missourian via AP

    Doppelte Niederlage für Donald Trump: Nach den von CNN gemeldeten Wahlprognosen erobern die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen beide Kongresskammern zurück. Auf den erwarteten Sieg im Repräsentantenhaus folgt damit auch der Machtwechsel im Senat. Für den US-Präsidenten und seine Republikaner ist das Ergebnis eine deutliche Abfuhr.

    Besonders klar zeichnet sich der Vorsprung im Repräsentantenhaus ab. CNBC rechnet mit mindestens 245 Sitzen für die Demokraten. Für die Mehrheit sind 218 Mandate nötig. Die Partei würde diese Schwelle damit deutlich übertreffen.

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    Im Senat haben die Demokraten mit insgesamt 53 Sitzen bereits die Mehrheit erreicht. Im Senat wechseln den Prognosen der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge sechs bislang republikanische Sitze zu den Demokraten. Betroffen sind Iowa, Kansas, North Carolina, Ohio, South Carolina und Texas. In Michigan und Minnesota, wo die Demokraten zwei wichtige Sitze verteidigen, läuft die Auszählung noch.

    Auch bei den Gouverneurswahlen drohen den Republikanern Verluste. In Ohio wird ein Sieg der Demokratin Amy Acton gegen den Republikaner Vivek Ramaswamy erwartet. In Texas wird Gina Hinojosa als Siegerin prognostiziert. Damit würden auch die Gouverneursposten beider Staaten an die Demokraten gehen.

    US-Futures unter Druck

    Die Aussicht auf einen Machtwechsel im Kongress belastet zunächst US-Futures. Laut Reuters verloren die Terminkontrakte auf den S&P 500 zeitweise 1,1 Prozent und die Nasdaq-Futures zwei Prozent. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach.

    Anleger fürchten eine stärkere Kontrolle von KI-Konzernen, Hürden für Rechenzentren und Blockaden bei Haushaltsverhandlungen. Die Verluste konnten jedoch teilweise wieder aufgeholt werden: Um 06:54 Uhr deutscher Zeit lagen Nasdaq-100-Futures noch rund 0,40 Prozent im Minus. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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