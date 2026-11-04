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    R&S Group Steps Up in Power: Capital Markets Day Highlights

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    R&S Group powers ahead with a new Polish transformer plant, a record CHF 380 million order backlog and reaffirmed 2026 sales guidance at its Capital Markets Day.

    R&S Group Steps Up in Power: Capital Markets Day Highlights
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • R&S Group held its 2026 Capital Markets Day on 4 November, following the inauguration of its new power transformer plant in Łódź, Poland.
    • The Łódź plant began operations in October, on time and on budget, and can produce larger transformers of up to 160 MVA/220 kV.
    • The plant required CHF 29 million in investment, with payback expected within 18 months of starting operations.
    • The Group is targeting growth in higher-value power transformers and applications including battery energy storage, data centers and rail.
    • With a record CHF 380 million order backlog at the end of October, R&S Group confirmed its 2026 net sales guidance of CHF 410–420 million and its guided EBITDA margin range.
    • Mid-term targets remain 8–12% annual organic sales growth and a 19–21% EBITDA margin over a rolling three-year cycle.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at R&S Group Holding Registered (A) is on 01.04.2027.


    R&S Group Holding Registered (A)

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    ISIN:CH1107979838WKN:A3C9E6
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