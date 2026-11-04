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    Verluste - Politische Unsicherheit nach US-Zwischenwahlen

    DAX-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Midterms dürften Dax zum Handelsstart belasten
    • Geteilter Kongress könnte Trumps Politik blockieren
    • Nikkei rutscht zeitweise auf tiefsten Stand seit Mai
    DAX-FLASH - Verluste - Politische Unsicherheit nach US-Zwischenwahlen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.730 Punkte. In der Nacht wurde er zeitweise sogar nur noch bei 25.532 Punkten gesehen.

    In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand. Denn auf der einen Seite steht der republikanische US-Präsident Donald Trump und auf der anderen wohl künftig ein von Demokraten dominierter Kongress. Dies sagen zumindest aktuelle Hochrechnungen. Es wäre eine herbe Niederlage für Trump ganz persönlich, denn er hatte die Parlamentswahlen zu einer Abstimmung über seine Politik gemacht.

    In Asien sorgte dies für Verluste - vor allem im Nikkei 225 . Der japanische Leitindex rutschte zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mai und im Chart trübt sich das Bild nach dem Rekord im Juni immer weiter ein. Der Nikkei reduzierte zuletzt sein Minus aber, ebenso wie die Futures auf die US-Indizes./ag/zb






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