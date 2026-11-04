Basler überrascht: Umsatz und Ergebnis steigen, 2026-Prognose angehoben
Mehr Aufträge, höhere Margen: Basler legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu und hebt die Jahresprognose an – trotz anhaltender Risiken in der Lieferkette.
Foto: Basler AG
- Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 62 % auf 278,6 Mio. €; der Umsatz wuchs um 35 % auf 227,4 Mio. €.
- Das EBITDA erhöhte sich auf 61,6 Mio. € (Vorjahr: 27,2 Mio. €), das EBIT auf 51,1 Mio. € (Vorjahr: 14,6 Mio. €).
- Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 22,5 % nach 8,7 % im Vorjahreszeitraum.
- Der freie Cashflow stieg auf 31,0 Mio. € (Vorjahr: 11,7 Mio. €); der operative Cashflow betrug 37,1 Mio. €.
- Basler hob die Jahresprognose 2026 an: erwartet werden nun 295–300 Mio. € Umsatz und eine EBIT-Marge von 17,5–19,5 %.
- Das Unternehmen rechnet mit weiter positiver Nachfrage, berücksichtigt in der Prognose aber Risiken durch angespannte Lieferketten und eine vorübergehende Produktionsunterbrechung bei einem wichtigen Bildsensorlieferanten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Basler ist am 04.11.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.973,58PKT (-0,94 %).
0,00 %
+13,05 %
-2,56 %
-6,75 %
+37,72 %
+163,26 %
-56,89 %
+279,69 %
+149,32 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte