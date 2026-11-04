RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: RELX Group plc
Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 46,72€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,67 %.
Analysten und Kursziele für die RELX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00GBP
|+6,25 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00GBP
|+16,53 %
|06.10.2026
|JPMORGAN
|50,00GBP
|+71,37 %
|15.10.2026
|BARCLAYS
|34,00GBP
|+16,53 %
|22.10.2026
|UBS
|37,00GBP
|+26,81 %
|23.10.2026
|JPMORGAN
|50,00GBP
|+71,37 %
|26.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00GBP
|+26,81 %
|27.10.2026
-0,23 %
-0,17 %
+17,45 %
+10,59 %
-9,24 %
+6,55 %
+26,57 %
+127,18 %
+303,59 %
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