RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 46,72€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,67 %.