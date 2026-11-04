Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 94,39€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.
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Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|100,00Euro
|+9,12 %
|-
|JPMorgan
|100,00Euro
|+9,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|-2,51 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-12,03 %
|08.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-12,03 %
|12.10.2026
|JPMORGAN
|100,00CHF
|+18,88 %
|15.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-12,03 %
|22.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|77,00CHF
|-8,46 %
|22.10.2026
|RBC
|84,00CHF
|-0,14 %
|22.10.2026
|UBS
|81,00CHF
|-3,70 %
|22.10.2026
|UBS
|82,00CHF
|-2,51 %
|22.10.2026
|JEFFERIES
|94,00CHF
|+11,75 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|100,00CHF
|+18,88 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|JEFFERIES
|94,00CHF
|+11,75 %
|25.10.2026
|JPMORGAN
|100,00CHF
|+18,88 %
|26.10.2026
-0,10 %
+1,74 %
+13,93 %
+5,51 %
+9,78 %
-11,66 %
-21,08 %
+41,01 %
+6.302,10 %
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