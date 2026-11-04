Advanced Blockchain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Blockchain Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Advanced Blockchain Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Blockchain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Blockchain Aktie beträgt 2,00€. Die Advanced Blockchain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,49 %.
Analysten und Kursziele für die Advanced Blockchain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|-
|Matthias Greiffenberger
|-
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|GBC
|-
|-
|-
|GBC
|2,00Euro
|+69,49 %
|-
-0,08 %
+8,02 %
-3,52 %
-10,07 %
-60,63 %
-61,22 %
-92,70 %
-48,74 %
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