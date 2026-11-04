NanoRepro Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NanoRepro Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die NanoRepro Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NanoRepro Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NanoRepro Aktie beträgt 4,00€. Die NanoRepro Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +149,22 %.
Analysten und Kursziele für die NanoRepro Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|Matthias Greiffenberger
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|Analyst
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|-
|Analyst
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|-
|GBC
|4,00Euro
|+149,22 %
|-
-0,16 %
+0,16 %
-2,14 %
-20,27 %
-5,60 %
-31,37 %
-81,42 %
-85,26 %
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