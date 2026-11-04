Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 11 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Tesla Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 428,78€. Die Tesla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|415,00US-Dollar
|+4,14 %
|-
|JPMorgan
|415,00US-Dollar
|+4,14 %
|-
|JPMorgan
|430,00US-Dollar
|+7,90 %
|-
|Barclays Capital
|450,00US-Dollar
|+12,92 %
|-
|JPMORGAN
|415,00USD
|+4,14 %
|02.10.2026
|RBC
|480,00USD
|+20,45 %
|02.10.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|420,00USD
|+5,40 %
|05.10.2026
|UBS
|391,00USD
|-1,88 %
|07.10.2026
|RBC
|480,00USD
|+20,45 %
|09.10.2026
|JEFFERIES
|400,00USD
|+0,38 %
|11.10.2026
|JPMORGAN
|415,00USD
|+4,14 %
|15.10.2026
|JPMORGAN
|415,00USD
|+4,14 %
|20.10.2026
|RBC
|480,00USD
|+20,45 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|400,00USD
|+0,38 %
|21.10.2026
|UBS
|391,00USD
|-1,88 %
|21.10.2026
|RBC
|480,00USD
|+20,45 %
|21.10.2026
|GOLDMAN SACHS
|360,00USD
|-9,66 %
|22.10.2026
|JPMORGAN
|430,00USD
|+7,90 %
|22.10.2026
|UBS
|425,00USD
|+6,65 %
|22.10.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|420,00USD
|+5,40 %
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+12,92 %
|26.10.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|420,00USD
|+5,40 %
|26.10.2026
|RBC
|480,00USD
|+20,45 %
|26.10.2026
-1,32 %
-4,79 %
+4,89 %
+20,22 %
-14,07 %
+74,22 %
-5,10 %
+107,77 %
+24.915,69 %
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