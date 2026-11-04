adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

24 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 203,27€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,90 %.