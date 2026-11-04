adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
24 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 203,27€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,90 %.
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Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|187,00Euro
|+11,23 %
|-
|Berenberg Bank
|190,00Euro
|+13,01 %
|-
|Bernstein
|245,00Euro
|+45,72 %
|-
|Deutsche Bank
|205,00Euro
|+21,93 %
|-
|JPMorgan
|210,00Euro
|+24,91 %
|-
|JPMorgan
|230,00Euro
|+36,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+21,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|210,00EUR
|+24,91 %
|-
|JEFFERIES
|187,00EUR
|+11,23 %
|01.10.2026
|JPMORGAN
|210,00EUR
|+24,91 %
|01.10.2026
|RBC
|200,00EUR
|+18,96 %
|01.10.2026
|UBS
|160,00EUR
|-4,83 %
|05.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+45,72 %
|08.10.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+13,01 %
|13.10.2026
|RBC
|200,00EUR
|+18,96 %
|13.10.2026
|UBS
|160,00EUR
|-4,83 %
|20.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+45,72 %
|20.10.2026
|JEFFERIES
|187,00EUR
|+11,23 %
|20.10.2026
|JPMORGAN
|210,00EUR
|+24,91 %
|20.10.2026
|RBC
|200,00EUR
|+18,96 %
|20.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|UBS
|160,00EUR
|-4,83 %
|29.10.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+45,72 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|187,00EUR
|+11,23 %
|29.10.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+18,96 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|210,00EUR
|+24,91 %
|29.10.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+36,80 %
|29.10.2026
|RBC
|200,00EUR
|+18,96 %
|29.10.2026
|RBC
|210,00EUR
|+24,91 %
|29.10.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+13,01 %
|30.09.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+13,01 %
|30.10.2026
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