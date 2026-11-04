NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 20,50€. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,49 %.