NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: NORMA Group
Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 20,50€. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,49 %.
Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|24,00Euro
|+53,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+9,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+9,04 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|24,00EUR
|+53,94 %
|01.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2026
-0,32 %
+1,17 %
-8,59 %
-16,68 %
+11,24 %
-2,11 %
-56,30 %
-58,57 %
-26,00 %
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