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    Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Aktie kaufen oder verkaufen - Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 126,19. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,98 %.

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    Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 110,00Euro -33,73 % -
    JEFFERIES 110,00CHF -27,81 % 13.10.2026
    JEFFERIES 110,00CHF -27,81 % 14.10.2026
    JPMORGAN 130,00CHF -14,68 % 15.10.2026
    RBC 120,00CHF -21,24 % 19.10.2026
    BARCLAYS 124,00CHF -18,62 % 22.10.2026

    Swiss Re

    +0,11 %
    +1,79 %
    +9,23 %
    +14,47 %
    +6,02 %
    +61,39 %
    +92,80 %
    +103,70 %
    +258,91 %
    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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