Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 126,19€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,98 %.