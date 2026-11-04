Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `26
Aktie kaufen oder verkaufen
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 126,19€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -23,98 %.
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Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00Euro
|-33,73 %
|-
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-27,81 %
|13.10.2026
|JEFFERIES
|110,00CHF
|-27,81 %
|14.10.2026
|JPMORGAN
|130,00CHF
|-14,68 %
|15.10.2026
|RBC
|120,00CHF
|-21,24 %
|19.10.2026
|BARCLAYS
|124,00CHF
|-18,62 %
|22.10.2026
+0,11 %
+1,79 %
+9,23 %
+14,47 %
+6,02 %
+61,39 %
+92,80 %
+103,70 %
+258,91 %
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